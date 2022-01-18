Пропадают бананы? Приготовьте банановый хлеб

Пропадают бананы? Приготовьте банановый хлеб
Банановый хлеб — вкусная домашняя выпечка из бананов. Очень простой и вкусный рецепт.
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Ингредиенты:
- Яйца куриные — 2 шт.
- Сахар — 100 г.
- Сливочное масло — 65 г.
- Бананы — 4-5 шт.
- Мука — 220 г.
- Разрыхлитель для теста — 4 г.
- Корица — 1 ст.л
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