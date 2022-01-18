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Пропадают бананы? Приготовьте банановый хлеб

pokanevich
pokanevich
2022-01-18 13:37:47

Банановый хлеб — вкусная домашняя выпечка из бананов. Очень простой и вкусный рецепт.

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Ингредиенты:

  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сахар — 100 г.
  • Сливочное масло — 65 г.
  • Бананы — 4-5 шт.
  • Мука — 220 г.
  • Разрыхлитель для теста — 4 г.
  • Корица — 1 ст.л

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1 комментарий
таненка
таненка
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2022-01-19 14:02:38
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Спасибо! Молодец! Вкусно и просто!

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