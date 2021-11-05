Заливной пирог с капустой и яйцом из теста на кефире
Представляю Вашему вниманию свой видео рецепт приготовления заливного пирога из теста на кефире. Этот пирог я буду делать с начинкой из вареных яиц и капусты. Надеюсь Вам понравится мой рецепт. Приятного аппетита.
Ингредиенты для заливного теста на пирог:
- Кефир — 500 мл.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Мука пшеничная — 2,5 стак.
- Разрыхлитель для теста — 1 пакетик ( 10 гр.)
- Соль — 1 ч. ложка
- Сахар — 1 ч. ложка
- Растительное масло для смазывания формы
Ингредиенты для начинки на заливной пирог:
- Капуста свежая белокочанная — 400 гр.
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Репчатый лук — 1 шт. (небольшая)
- Соль по вкусу
- Молотый перец по вкусу
- Растительное масло
Простой и короткий видео рецепт приготовления пирога:
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