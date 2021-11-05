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Заливной пирог с капустой и яйцом из теста на кефире

kulinarochka
kulinarochka
2021-11-05 08:19:55

Представляю Вашему вниманию свой видео рецепт приготовления заливного пирога из теста на кефире. Этот пирог я буду делать с начинкой из вареных яиц и капусты. Надеюсь Вам понравится мой рецепт. Приятного аппетита.

Ингредиенты для заливного теста на пирог:

  • Кефир — 500 мл.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 2,5 стак.
  • Разрыхлитель для теста — 1 пакетик ( 10 гр.)
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Растительное масло для смазывания формы

Ингредиенты для начинки на заливной пирог:

  • Капуста свежая белокочанная — 400 гр.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт. (небольшая)
  • Соль по вкусу
  • Молотый перец по вкусу
  • Растительное масло

Простой и короткий видео рецепт приготовления пирога:

1) Заливной пирог с рыбной консервы

2) Суфле из куриной печени

3) Запеканка из риса и кабачков с фаршем

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