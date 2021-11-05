Заливной пирог с капустой и яйцом из теста на кефире

Представляю Вашему вниманию свой видео рецепт приготовления заливного пирога из теста на кефире. Этот пирог я буду делать с начинкой из вареных яиц и капусты. Надеюсь Вам понравится мой рецепт. Приятного аппетита.

Ингредиенты для заливного теста на пирог:

Кефир — 500 мл.

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 2,5 стак.

Разрыхлитель для теста — 1 пакетик ( 10 гр.)

Соль — 1 ч. ложка

Сахар — 1 ч. ложка

Растительное масло для смазывания формы

Ингредиенты для начинки на заливной пирог:

Капуста свежая белокочанная — 400 гр.

Яйцо куриное — 3 шт.

Репчатый лук — 1 шт. (небольшая)

Соль по вкусу

Молотый перец по вкусу

Растительное масло

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