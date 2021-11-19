Салат из печени трески. Классический салат на Новый год
Всем привет! Предлагаю приготовить классический праздничный салат из печени трески, который особенно порадует старшее поколение, поскольку раньше такой вот нехитрый салатик частенько готовили на Новый Год как и оливье и селедку под шубой. Салат из печени трески – это блюдо, которое с легкостью украсит праздничный стол или повседневный обед или ужин. Салат в приготовлении прост и кулинарный процесс не займет у вас много времени.
Ингредиенты:
1.Печень трески — 1 банка (235 г)
2.Огурцы маринованные — 150 г
3.Яйца отварные — 4 шт
4.Горошек консервированный — 350 г
5.Зеленый лук — 1 пучок
6.Майонез — 2 ст.л
Способ приготовления:
1.Печень трески вынимаем из банки и даем стечь излишкам масла.Затем печень измельчаем ножом.
2.Яйца мелко нарезаем.Измельчаем лук.Огурцы нарезаем кубиками.С горошка сливаем жидкость.
3.Соединяем все ингредиенты заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.
Наш салат готов! Подаем салат в порционных стаканах или в салатнике.
Всем приятного аппетита и отличных праздников!!!!!
Смотрите коротенькое видео приготовления салата ниже....