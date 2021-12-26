Новые рецепты CookingLib от 26 декабря

Слоеный салат со шпротами на праздничный стол

kulinarochka
kulinarochka
2021-12-26 11:44:20

Мой видео рецепт приготовления вкусного слоеного салата на праздничный стол. Этот простой и вкусный рыбный салат я готовлю со шпротами в масле.

Ингредиенты для приготовления салата со шпротами:

  • Картофель — 5 шт.
  • Консервированные шпроты — 1 банка
  • Свежий зеленый лук — 1 пуч.
  • Морковь по корейски — 200 гр.
  • Свежий огурец — 2 шт.
  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Зеленый консервированный горошек — 1 банка
  • Майонез для пропитки салата
  • Соль по вкусу

Мой видео рецепт приготовления салата:

1) Слоеный салат с сыром и колбасой

2) Слоеный салат Селедка под шубой

Плейлист с моими видео рецептами салатов на праздничный стол

Мне нравится
2
Добавить в закладки
Назначить теги
1838
Загрузка...
2 комментария
Nina
Nina
00
2021-12-26 16:40:35
#

Спасибо за хороший рецепт, надо сделать!

Ответить
зыркало
00
2021-12-27 13:28:02
#

Шпротный салдат без лимонного сока — деньги на ветер

Ответить