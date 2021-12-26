Слоеный салат со шпротами на праздничный стол
Мой видео рецепт приготовления вкусного слоеного салата на праздничный стол. Этот простой и вкусный рыбный салат я готовлю со шпротами в масле.
Ингредиенты для приготовления салата со шпротами:
- Картофель — 5 шт.
- Консервированные шпроты — 1 банка
- Свежий зеленый лук — 1 пуч.
- Морковь по корейски — 200 гр.
- Свежий огурец — 2 шт.
- Яйцо куриное — 4 шт.
- Зеленый консервированный горошек — 1 банка
- Майонез для пропитки салата
- Соль по вкусу
Мой видео рецепт приготовления салата:
1) Слоеный салат с сыром и колбасой
2) Слоеный салат Селедка под шубой
Плейлист с моими видео рецептами салатов на праздничный стол
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Спасибо за хороший рецепт, надо сделать!
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