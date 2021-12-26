Слоеный салат со шпротами на праздничный стол

Мой видео рецепт приготовления вкусного слоеного салата на праздничный стол. Этот простой и вкусный рыбный салат я готовлю со шпротами в масле.

Ингредиенты для приготовления салата со шпротами:

Картофель — 5 шт.

Консервированные шпроты — 1 банка

Свежий зеленый лук — 1 пуч.

Морковь по корейски — 200 гр.

Свежий огурец — 2 шт.

Яйцо куриное — 4 шт.

Зеленый консервированный горошек — 1 банка

Майонез для пропитки салата

Соль по вкусу

Мой видео рецепт приготовления салата:

1) Слоеный салат с сыром и колбасой

2) Слоеный салат Селедка под шубой

Плейлист с моими видео рецептами салатов на праздничный стол