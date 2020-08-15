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Рецепт, который ищут все! Цветная капуста под соусом бешамель за 15 минут

pokanevich
pokanevich
2020-08-15 12:08:21

Этот рецепт настоящий ХИТ! Миллионы просмотров и тысячи положительных отзывов. Запеченная цветная капуста под соусом бешамель и сыром в духовке всего за 15 минут. Просто и вкусно. Можно на праздник и на каждый день. Даже ваши дети полюбят цветную капусту после того, как попробуют это блюдо. Теперь вы знаете что приготовить на ужин.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста - 1 шт.
  • Соль - 1 щепотка
  • Вода - 2 л

Для соуса:

  • Сливочное масло - 20 г.
  • Мука пшеничная - 20 г.
  • Молоко - 250 мл
  • Соль - 1 щеп.
  • Мускатный орех - 1 г.
  • Сыр - 100 г.

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Замка
00
2020-08-17 19:16:02
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Надо попробовать приготовить по вашему рецепту.А то мои дети не едят цветную капусту ни в каком виде.

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Мария
00
2020-08-17 22:00:01
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Спасибо, надо попробовать. 

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