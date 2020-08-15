Рецепт, который ищут все! Цветная капуста под соусом бешамель за 15 минут
Этот рецепт настоящий ХИТ! Миллионы просмотров и тысячи положительных отзывов. Запеченная цветная капуста под соусом бешамель и сыром в духовке всего за 15 минут. Просто и вкусно. Можно на праздник и на каждый день. Даже ваши дети полюбят цветную капусту после того, как попробуют это блюдо. Теперь вы знаете что приготовить на ужин.
Ингредиенты:
- Цветная капуста - 1 шт.
- Соль - 1 щепотка
- Вода - 2 л
Для соуса:
- Сливочное масло - 20 г.
- Мука пшеничная - 20 г.
- Молоко - 250 мл
- Соль - 1 щеп.
- Мускатный орех - 1 г.
- Сыр - 100 г.
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Надо попробовать приготовить по вашему рецепту.А то мои дети не едят цветную капусту ни в каком виде.
Спасибо, надо попробовать.