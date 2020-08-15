Рецепт, который ищут все! Цветная капуста под соусом бешамель за 15 минут

Этот рецепт настоящий ХИТ! Миллионы просмотров и тысячи положительных отзывов. Запеченная цветная капуста под соусом бешамель и сыром в духовке всего за 15 минут. Просто и вкусно. Можно на праздник и на каждый день. Даже ваши дети полюбят цветную капусту после того, как попробуют это блюдо. Теперь вы знаете что приготовить на ужин.

Ингредиенты:

Цветная капуста - 1 шт.

Соль - 1 щепотка

Вода - 2 л

Для соуса:

Сливочное масло - 20 г.

Мука пшеничная - 20 г.

Молоко - 250 мл

Соль - 1 щеп.

Мускатный орех - 1 г.

Сыр - 100 г.

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